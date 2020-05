Chargeurs: chiffre d’affaires (CA), marges, rentabilité financière (ROE), bilan comptable

<<Retour Liste des Entreprises

Chargeurs est spécialisé dans le développement et la fabrication de produits textiles et de protection de surfaces. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

– films de protection temporaire de surfaces (40,9%) : films auto-adhésifs destinés aux secteurs du bâtiment, de l’électroménager et de l’automobile ;

– entoilages (37,2%) : entoilages tissés et non-tissés pour l’habillement et textiles techniques ;

– peignés de laine (21,9%) : à destination des filateurs.

La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,2%), Asie-Océanie-Afrique (30%) et Amériques (21,8%).

Compte de Résultat & Marges

Compte de Résultat & Marges





Bilan Comptable

Bilan Comptable Année 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013









Comparaison avec ses concurrents

Chiffre d’affaires & Marge opérationnelle Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013